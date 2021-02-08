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Родные | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Финальный трейлер New :: 08.02.21


Все ролики фильма "Родные" (2)

 
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Прокат в России фильма "Родные": 11 февраля 2021 года
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» Российское кино » Комедии
О фильме "Родные":

Сергей Бурунов, Ирина Пегова и Монеточка в комедии про семейную поездку на Грушинский фестиваль, спродюсированной Жорой Крыжовниковым.

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Родные:

Родные
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Экспансия: 5 сезон: Я твой мать
С тем же успехом можно было пятый сезон вообще не снимать, просто переместив ту самую финальную сцену в конец четвёртого сезона, ничего бы не изменилось

Заступник: Аста ла виста
Нисон спасает, потому что спасает, пацан бежит, потому что бежит. Деньги жгут, потому что жгут. Красивый кадр

Воздушный бой: Под крылом самолёта
А гремлины, что гремлины, это всего-лишь образное выражение о тех, кто стремится оправдать свои косяки вмешательством в ход съёмок проклятых мужских шовинистов

Дьявол в деталях: Анти-Зодиак
Режиссёр снимает знакомый сюжет, где вместо реального расследования парочка самовлюблённых детективов находит себе подозреваемого

Смертельная зона: Я, андроид
Нарочитые «украинцы», больше похожие на абстрактных «албанцев», нарочитые террористы на полсмены, нарочитый армейский бардак
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