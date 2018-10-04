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Робин Гуд: Начало | Трейлеры

Трейлеры » Приключения и фэнтэзи Рецензии в разделе Лучшие

Финальный трейлер New :: 04.10.18 ссылка на ролик

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Название фильма: Робин Гуд: Начало
Оригинальное название: Robin Hood
Прокат в России фильма "Робин Гуд: Начало": 29 ноября 2018 года
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» Голливуд » Приключения
        ... » Экранизации
О фильме "Робин Гуд: Начало":

Джейми Дорнан в новой экранизации истории Робина Гуда в стилистике «Кредо убийцы». Джейми Фокс в роли учителя юного принца воров.

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Робин Гуд: Начало:

Робин Гуд: Начало
постеры фильма: 11
кадры из фильма: 7
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

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Ввиду затяжного голода на жанровые внесезонные хиты октябрь вынужден буквально побираться, собирая потенциальные локомотивы кинокассы среди отечественных комедий и заокеанских релизов второго ряда

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Сарик растёт. Но продолжает делать поверхностное, ученическое кино, неловко повторяющее фильм со Шварценеггером

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Даже как аттракцион фильм не в состоянии полностью забыться. Сюжет, структура и сам хоррор переплетаются в грубую массу

Простая просьба: Привет, мамы
Разрешение всего конфликта окончательно делает из фильма легковесную комедию: какая там родительская любовь, какая дружба, о чём вы
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