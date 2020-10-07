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Фестиваль Рифкина | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 07.10.20


Все ролики фильма "Фестиваль Рифкина" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Фестиваль Рифкина
Оригинальное название: Rifkin's Festival
Прокат в России фильма "Фестиваль Рифкина": 31 декабря 2020 года
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» Независимое кино » Мелодрамы
О фильме "Фестиваль Рифкина":

Мелодрама Вуди Аллена о приключениях немолодой пары на кинофестивале в испанском Сан-Себастьяне, там же состоялась и премьера фильма.

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Фестиваль Рифкина:

Фестиваль Рифкина
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 11
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Кто не спрятался: Нервное
У Франко и Свонберга получилось грамотное, аккуратное, красивое кино, если смотреть на него вне жанра

Ещё по одной: Побег откладывается
Новый фильм Вентерберга был включён в конкурсную программу 73-го Каннского фестиваля. Но этот киногод на Круазетт не состоялся

Капоне. Лицо со шрамом: Забыл принять таблетки
Фильм снят скучно, хоть и претенциозно, не отвлекая от мысли, насколько ужасный резиновый грим на Томе Харди. Это не кино — это агония

Стрельцов: Пас пяткой
Биография Стрельцова безо всякой самодеятельности драматична и богата резкими поворотами, сконцентрируйся на чём-то одном! Но нет.

Энола Холмс: Её борьба
Шерлок и Майкрофт здесь очень второстепенные персонажи, похожие на менее карикатурных Дживса и Вустера. Но Милли Бобби Браун справляется сама
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Фестиваль Рифкина, Rifkin's Festival new
постеров: 2, кадров: 11
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6 октября, вторник

Доктор Лиза
» Трейлер 2

5 октября, понедельник
Бокс-офис США: «Довод» и салемские ведьмы
Поскольку североамериканский прокат окончательно лишился заметных новинок до декабря, его валовые сборы продолжают следовать траектории падений единственного тяжеловеса...
Трейлеры, кадры, постеры:

Ещё по одной, Druk new
постеров: 3, кадров: 6
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Главный герой, Free Guy
постеров: +1, кадров: +8
» Русский трейлер 2
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4 октября, воскресенье
Кинокасса России: «Стрельцов» остаётся лидером падающего проката
Ввиду отсутствия в российском прокате заметных новинок основным вопросом становился актуальное падение сборов лидеров-старожилов...

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