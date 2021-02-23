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Рыцари справедливости | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 23.02.21


Все ролики фильма "Рыцари справедливости" (2, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Рыцари справедливости
Оригинальное название: Riders of Justice
Прокат в России фильма "Рыцари справедливости": 18 февраля 2021 года
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О фильме "Рыцари справедливости":

Мадс Миккельсен в чёрной комедии о расследовании явно подстроенной железнодорожной катастрофы.

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Рыцари справедливости:

Рыцари справедливости
кадры из фильма: 13
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Рыцари справедливости: Деды
В итоге остаёшься не с опустошающей тебя моралью, а с чувством, что посмотрел пилот несуществующего сериала, и желанием продолжать

Аферистка: Опекунка на доверии
Ни малейшего раза опекунша на доверии не роняет лица, не проигрывает и только набирает со временем очки

Страна чудес Вилли: Стендап
Кейдж полностью подминает под себя материал, и превращает его в стендап. Не произнося при этом ни слова

Ваша честь: Это другое
Вместо учителя химии в Альбукерке мы видим судью в Новом Орлеане. В остальном различия становятся весьма незначительными

Блаженство: Параллельные миры
Если у Лема это всё-таки была настоящая футурология пополам с мелодрамой, то тут мы наблюдаем практически чистую мелодраму
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Обновления
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Рыцари справедливости, Riders of Justice new
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22 февраля, понедельник
Бокс-офис США: «Семейка Крудс 2» возвращается в лидеры
Заокеанский прокат, вновь оставшись без значимых премьер, тут же прогнозируемо обвалился к 8 миллионам валовой кассы...
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19 февраля, пятница

Воспоминание, Reminiscence new
постеров: 2, кадров: 3
» Тизер-трейлер 2
» Тизер-трейлер

Страна чудес Вилли, Willy's Wonderland new
постеров: 4, кадров: 4
» Русский трейлер
» Трейлер

Флора и Улисс, Flora and Ulysses
постеров: 2, кадров: 10
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18 февраля, четверг

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17 февраля, среда

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