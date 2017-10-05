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Рик и Морти
о сериале: рецензии: 2 | кадры: 22 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
Рецензия: Сезон 3: Злой Рик
За прошедшие со второго сезона «Рика и Морти» два года Джастин Ройланд, судя по всему, так активно посещал своего психиатра, что в итоге большая часть сюжетов нового сезона иначе как психиатрическими не назовёшь. Заглавная парочка то спасает Цитадель от рвущегося в президенты Морти из первого сезона, то борется со злой версией и без того недоброго Рика, а то и просто погружается в мир ультракороткометражных «мозговыносяшек». То есть в общем мир развесёлой фантастической шизы постепенно скатывается в такие глубины психоанализа, что беспокойство за авторов отпускает лишь на проходные серии, которых в сериале чуть больше половины, и они ну настолько проходные, что заняты например борьбой Рика с Обамой, дико интересное зрелище осенью 2017 года, что и говорить.
Но там где Ройланд не халявит, там начинается такая патентованная шиза, что сотрясаются сами основы Вселенной. Рик Санчес, в бешенстве орущий «я — бог!», или он же, превращающий себя в огурчик, лишь бы не ходить на семейную терапию, все эти загибоны, кажется, становятся классикой взрослой анимации, едва выходя в эфир, а психологической деконструкции подвергается вся семейка Санчесов-Смитов по очереди, не исключая временно разведённого Джерри. И там всякий раз находятся такие бездны отчаяния, на которые не всегда решаются даже мэтры психологического триллера, а тут как бы мультик.
Но самая круть, конечно, в серии про Цитадель. По сути, она одна по богатству типажей, отсылок, ситуаций и сюжетных коллизий тянет на целый сезон, или, если хотите, полноценную отдельностоящую полнометражку. Морти как угнетаемое меньшинство и Рики как их угнетатели, Морти-копы, мочащие Морти-драгдилеров в ночных перестрелках, рвущийся в президенты мстительный Морти и герой рекламы Простой Рик, это просто невероятно, с какой точностью и богатством оттенков складывается эта мозаика. По уровню проработанности мир Цитадели достигает поистине лемовских высот, по сути это такой «Футуристический конгресс» для сентениалов, настолько всё круто.
Тем удивительнее наблюдать рядом например серию про «мозговыносяшки» или про то как Джерри спелся с охотницей, которые что были, что их не было, всем всё равно. На самом деле так было во всех трёх сезонах, но в третьем что-то стало совсем контрастно, и впору взять да выкинуть весь проходняк, составить из остального свой собственный суперсет и пересматривать, когда взгрустнётся. И так — следующие два года.
Название сериала: Рик и Морти
Оригинальное название: Rick and Morty
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» Сериалы » Комедийные
О сериале "Рик и Морти":
Анимационный сериал Дэна Хармона и Джастина Ройланда о приключениях гениального учёного-алкоголика и его семьи.
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