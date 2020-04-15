Рецензия: Возьми себя в руки

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 15 апреля 2020

«Ритм-секция» уничтожена западной критикой. Оказалось, что это не увлекательный шпионский экшн, и люди возмущены. Сравнение с Бондом всплывает в каждой второй рецензии, но в реальности фильм долго не думает становиться ни шпионским, ни экшном, и в целом не обладает бондовскими амбициями. Он так же сильно и медленно трансформируется, как и его главная героиня Стефани, обдолбанная проститутка — в киллера.

Для Блейк Лайвли это лучшая роль в карьере, для Джуда Ло — скорее, очередной приятный эпизодический выход. Сама «Ритм-секция» — старый сюжет про Никиту, в котором для авторов Никита оказалась важнее всего остального. Несмотря на пару борновских погонь, небольшое кругосветное путешествие и романтичные смены париков и кодовые имена, это именно кино о преодолении травмы, а не всё перечисленное. Стефани становится профессионалом не после многих месяцев тренировок, чтобы потом красиво мстить, а за секунды до финальных титров, залажав почти всё. Между делом сценарий ещё отмечает, что все проколы заканчиваются драматичным побочным ущербом, делая разницу между Стефании и террористами менее чёткой, но кино, конечно, не хочет отвлекаться на эти философские размышления. Хотя в тексте всё есть: предыстория Би про факап и его последствия в том числе про это.

Фильм зациклен на трансформации героини, и остальное второстепенно. Поэтому работа «в поле» столь мимолётная — всё решается быстрыми телефонными звонками и такими же быстрыми склейками сцен. Атмосфера момента важнее сюжетных деталей, а фактурность сцены — важнее объяснения, как человек попал в комнату. Но кино поставлено, прожито и смонтировано столь уверенно, на нерве, в почти осязаемой боли, и такой предельно драматический подход для совсем жанровой истории делает «Ритм-секцию» близкой не Флемингу, а Ле Карре. Все его экранизации почему-то именно такие: хмурое, иногда флегматичное бульварное чтиво, где грустные люди оказываются в авантюрном сюжете, и по иронии в этом нет ничего увлекательного.