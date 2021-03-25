  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2021 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2021 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Подкаст «Мы ругаем» #2: «Лига Справедливости» Зака Снайдера

Сопротивление | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Русский трейлер New :: 25.03.21


Все ролики фильма "Сопротивление" (2)

 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Название фильма: Сопротивление
Оригинальное название: Resistance
Прокат в России фильма "Сопротивление": 6 сентября 2021 года
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2021 список, новинки кино
» Голливуд » Военные
        ... » Драмы
О фильме "Сопротивление":

Джесси Айзенберг в военной драме времён Второй мировой.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
Годзилла против КонгаНиктоЧернобыльРайя и последний драконПоступь хаосаМайор Гром: Чумной ДокторТоп Ган: МэверикЛука
Недавние громкие новинки:
Лига СправедливостиЛига СправедливостиЧудо-женщина 1984МуланДоводСпутникМир Дикого западаПлохие парни навсегда

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Драма":
Сопротивление Русский трейлер
Чернобыль Поздравление
Земля кочевников О съёмках 2
» Русский TV-ролик
Трафик Отрывок
Земля кочевников Русский трейлер
Трафик Русский минутный трейлер
Мавританец Трейлер 2
Земля кочевников Отрывок
Земля Отрывок
Мавританец Отрывок
Трафик Русский трейлер
Земля кочевников Трейлер 2
Земля Трейлер
Иуда и чёрный мессия О съёмках
  
Новые трейлеры:
Сопротивление Русский трейлер
Дальний космос Трейлер
Игрушка для взрослых Русский трейлер
Ганзель, Гретель и Агентство Магии Трейлер для Netflix
Ученик экзорциста Дублированный отрывок
ВандаВижн Честный трейлер
» О съёмках
Игрушка для взрослых Трейлер
Сокол и Зимний солдат TV-ролик 2
» TV-ролик
» О съёмках
Лига Справедливости Подкаст «Мы ругаем»
Годзилла против Конга Минутный трейлер
Чудо-женщина 1984 Испорченные дубли
Ученик экзорциста Русский минутный трейлер
все трейлеры
фильмы 2021 | фильмы 2020
Новинки кино: 2021 март апрель май июнь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Сопротивление:

Сопротивление
кадры из фильма: 1
трейлеры: 2

Рецензии и обзоры

Лига Справедливости Зака Снайдера: Чудо случилось + подкаст

Есть своя ирония в том, что у Снайдера провальные студийные версии получают переосмысленные режиссёрки, которые становятся классикой. Новая «Лига» такой тоже станет, и концепт наконец соберётся во что-то объяснимое

Никто: Наши за границей
В начале идёт прекрасная, завершённая короткометражка со своим посылом и удачным твистом. А потом начинается собственно кино

Поступь хаоса: Говорите громче
В кино мы видим ровно ту же кашу, которой изобилует любая недавняя попытка написать или же снять подростковую фантастику

Звёздный рубеж: Коcмическое уныние
Ладно бы авторы осознавали собственную неспособность снимать, уйдя в осознанную самопародию. Нет, ребята предельно серьёзны

ВандаВижн: Бесконечное мыло + Подкаст
Лучшее, что получается у «Марвел» — это обещать. Целая вселенная тизеров. Бонус: часовой подкаст авторов Кинокадра
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Сопротивление, Resistance
» Русский трейлер

24 марта, среда

Дальний космос, Stowaway new
постеров: 1, кадров: 4
» Трейлер

Игрушка для взрослых, Made for Love new
постеров: 1, кадров: 10
» Русский трейлер
» Трейлер

Девятаев
постеров: 1

Ганзель, Гретель и Агентство Магии
» Трейлер для Netflix

Ученик экзорциста, Seventh Day
» Русский минутный трейлер
» Дублированный отрывок

23 марта, вторник

ВандаВижн, WandaVision
» Подкаст «Мы ругаем»
» Честный трейлер
» О съёмках
» TV-ролик

22 марта, понедельник

Новости кино:
Подкаст «Мы ругаем» — теперь на Яндекс.Музыке
Новая рубрика Кинокадра — аудиоподкаст «Мы ругаем» продолжает развиваться, мы теперь присутствуем не только на YouTube и ВКонтакте...
Бокс-офис США: «Райа и последний дракон» удерживают позиции
Заокеанский прокат на неделе не остался без заметного релиза, что позволило ему удержать прежний 17-миллионный порог валовой кассы...
Трейлеры, кадры, постеры:

Сокол и Зимний солдат, Falcon and Winter Soldier
» Финальный трейлер
» TV-ролик 2

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2021 фильмы 2021 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2021   фильмы 2020   фильмы 2021   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

«Лига Справедливости Зака Снайдера», рецензия + подкаст . «Поступь хаоса», отзыв . «Райя и последний дракон», отзыв . «Никто», отзыв . «Часовой», отзыв . «Мавританец», отзыв . «Аферистка», отзыв . «Супернова», отзыв . «Раскопки», отзыв . «По наклонной», отзыв . «Звёздный рубеж», отзыв . «Трафик», отзыв . «День курка», отзыв . «ВандаВижн», отзыв + подкаст .
 
Афиша кино Новинки кино 2021 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2021 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Годзилла против Конга", "Поступь хаоса", "Райя и последний дракон", "Никто", "Пальма", "Пара из будущего", "Ганзель, Гретель и Агентство Магии", "Конёк-горбунок"
Новинки кино 2021: "Майор Гром: Чумной Доктор", "Чернобыль", "Чёрная Вдова", "Главный герой", "Пила: Спираль", "Форсаж 9", "Круэлла", "Лука", "Миньоны: Грювитация"

2003-2021 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   