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Отчёт о пытках | Трейлеры
о фильме: кадры: 5 | трейлеры: 4 | постеры | в ролях
О съёмках 2 New :: 14.12.19
Название фильма: Отчёт о пытках
Оригинальное название: Report
Планы выпуска: 2019 год
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О фильме "Отчёт о пытках":
Адам Драйвер, Кори Столл, Джон Хэмм, Аннетт Бенин, Дженнифер Моррисон, Мора Тирни в детективе «Амазон» вокруг пыток в Гуантанамо после событий 11 сентября.
Продюсер: Стивен Содерберг.
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