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Отчёт о пытках | Трейлеры

Трейлеры » Детектив Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 30.11.19

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Все ролики фильма "Отчёт о пытках" (3)

 
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Название фильма: Отчёт о пытках
Оригинальное название: Report
Планы выпуска: 2019 год
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» Голливуд » Детективы
О фильме "Отчёт о пытках":

Адам Драйвер, Кори Столл, Джон Хэмм, Аннетт Бенин, Дженнифер Моррисон, Мора Тирни в детективе «Амазон» вокруг пыток в Гуантанамо после событий 11 сентября.

Продюсер: Стивен Содерберг.

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Отчёт о пытках:

Отчёт о пытках
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 3

Рецензии и обзоры

Ирландец: Озимандия

До и после Аль Пачино это кино о предприимчивом, но скромном иммигранте, который плыл по течению, прожил дольше всех и потерял больше всех. То есть, даже не гангстерское кино. Там же есть отдельная линия про семейные ценности

Достать ножи: Он написал убийство
Режиссёр не просто решил отдать своеобразный долг памяти бабушки Агаты, но и написал настоящий детектив

Аванпост: Битва за Киров
Визуальных находок для такого бюджета даже много, правда, все они про разное, и в одну картину укладываться даже не пытаются

Клаус: Малые дела
Скромное кино о скромных людях, где в этой своей скромности видят счастье, и которое искренне верит и учит, что доброта и упорство исправят любую многовековую ненависть

Ford против Ferrari: Ты профессионал или нет
В отличие от своих персонажей, байопик не позволяет себе дерзости, необходимой, чтобы стать в чём-либо выдающимся
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29 ноября, пятница

Звёздные Войны: Скайуокер. Восход, Star Wars: The Rise of Skywalker
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Лучшие комментарии:
Текст : Сценарий: Дмитрий Глуховский | GAGAR1N
Такой своего рода тоже знак качества, помимо того, что это - "российское кино". Для тех кто хотя бы пробывал играть или... далее

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