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Название фильма: Репродукция

Оригинальное название: Replicas

О фильме "Репродукция":

Киану Ривз в роли специалиста по воссозданию личностей мёртвых людей после автоаварии клонирует свою жену и детей, и тут за ним приходят.