Барак и Мишель Обама будут снимать фильмы и сериалы для Netflix Экс-президент США Барак Обама и его жена Мишель будут снимать фильмы и сериалы в сотрудничестве со стриминговым сервисом Netflix...

Кинокасса России: «Дэдпул 2» потеснил «Мстителей» Как и за океаном, вопросами недели было падение прежнего лидера и сравнение старта сиквела-новичка с его оригиналом...