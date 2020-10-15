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Ребекка | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

О съёмках New :: 15.10.20

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Название фильма: Ребекка
Оригинальное название: Rebecca
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» Голливуд » Мелодрамы
О фильме "Ребекка":

Лили Джеймс и Арми Хаммер в мелодраме Бена Уитли («Высотка») по роману Дафны дю Морье.

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Ребекка:

Ребекка
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 16
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Пацаны: Сезон 2: Борцы и дети
Главный извращенец-убийца, живший ради грудного молока, быстро превратился в травмированного, но умеющего сочувствовать человека

Честный вор: Рыжий, честный, влюблённый
Лайам Нисон может играть такие роли, не переставая попивать пина коладу в собственном бассейне в задымлённой Калифорнии

Гнездо: Нищета и собаки
Немудрящая притча о том, что всяк сверчок знай свой шесток, к концу фильма становится давящей драмой о внутренней пустоте

Кто не спрятался: Нервное
У Франко и Свонберга получилось грамотное, аккуратное, красивое кино, если смотреть на него вне жанра

Ещё по одной: Побег откладывается
Новый фильм Вентерберга был включён в конкурсную программу 73-го Каннского фестиваля. Но этот киногод на Круазетт не состоялся
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