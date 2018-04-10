Жану-Полю Бельмондо исполнилось85 лет Сегодня, 9 апреля, исполняется 85 лет знаменитому французскому актёра Жану-Полю Бельмондо...

Кинокасса России: «Гоголь. Вий» возглавляет слабый уикенд Отечественный прокат, делавший главную ставку на старт второй части теперь уже заявленной трилогии «Гоголь...

Бокс-офис США: «Тихое место» громко стартует За океаном в прокат ворвался новый тизер, никто не ожидал, что околофантастический камерный триллер «Тихое место» соберёт на старте сразу $50 млн при...