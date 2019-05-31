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Рэмбо: Последняя кровь | Трейлеры

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Тизер-трейлер New :: 31.05.19


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Название фильма: Рэмбо: Последняя кровь
Оригинальное название: Rambo: Last Blood
Прокат в России фильма "Рэмбо: Последняя кровь": 20 сентября 2019 года
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» Голливуд » Боевики
» Франчайзы » Рэмбо
О фильме "Рэмбо: Последняя кровь":

Режиссёр Адриан Грюнберг («Весёлые каникулы», «Нарко») поставил финальную версию ветерана Джона Рэмбо, на этот раз в одиночку противостоящего нападению наркокартелей. В главной роли, разумеется, Сильвестр Сталлоне.

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Рэмбо: Последняя кровь:

Рэмбо: Последняя кровь
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 1

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