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Воспитанные волками | Трейлеры

Трейлеры » Сериалы Рецензии в разделе Лучшие

Рекап 2 New :: 18.01.22

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Все ролики сериала "Воспитанные волками" (6, из них 4 новых)

 
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Название сериала: Воспитанные волками
Оригинальное название: Raised by Wolves
Планы выпуска: 2020 год
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» Сериалы » Фантастические
О сериале "Воспитанные волками":

Ридли Скотт представляет снятый в стилистике «Чужого: Завет» фантастический сериал о двух андроидах, которые должны после тотальной войны возродить фракцию атеистов, вырастив их из эмбрионов на другой планете. Но что-то идёт не так, все дети кроме одного последовательно умирают, а на планету прилетает ковчег фракции солнцепоклонников. Сам Ридли Скотт стал режиссёром первых двух серий.

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Воспитанные волками:

Воспитанные волками
постеры сериала: 2
кадры из сериала: 8
трейлеры: 6

Рецензии и обзоры

Кингсмен: Начало: Кринжмен 1917

С Мэттью Воном что-то случилось. Он растерялся, и мы два часа наблюдаем за этим. На экране — абсолютная потеря контроля. Опустошающая, выматывающая глупость

Оленьи рога: Социальный порок
Финал тут неизбежен — общественные пороки нельзя полностью изжить, они будут продолжать вылезать вновь и вновь

Лакричная пицца: Возвращение в невинность
Наступает новая эпоха, которая сметёт всё хорошее, что осталось в прошлом. А всё плохое оставит на месте

Садоводы: Жизнь это не театр
У сериала небанальная, острая позиция: он оправдывает настоящих преступников и обесчеловечивает полицейские методы и судейскую систему

Камон Камон: Не забудь
Кино трогательное, спокойное, стремящееся одновременно к документальной честности и ностальгическому настроению
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Лунный рыцарь, Moon Knight new
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