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Воспитанные волками
о сериале: рецензия | кадры: 8 | трейлеры: 2 | постеры: 2 | в ролях
Рецензия: Эволюция и деградация
Имя Ридли Скотта в титрах этого сериала было бы вполне достаточным критерием для любого сколь-нибудь насмотренного современного зрителя. То есть «Воспитанные волками» со всеми их достоинствами и недостатками целиком и без остатка вписываются в общую картину недавнего творчества создателя «Чужих» — тут вам всё — отсылки к Гигеру и Вангелису, самокритика собственного раннего творчества плюс богоискательские сложносочинённые мотивы «Завета» и «Прометея», нарочитая нелюбовь фантастики к собственно фантастике, где скотч и прочий лоу-фай в виде отсутствия шлемов на чужих планетах автору куда интереснее любой новомодной машинерии.
Ну и самое главное — возведение андроидов на главные позиции. В этом весь поздний Ридли Скотт. Максимально отстранённый, максимально холодный, максимально искусственный. Детали сюжета, даже формально названного так, чтобы собственно формальному шоураннеру Аарону Гизиковскому было не отвертеться — будут вам и отсылки к Ромулу, и вообще весь этот нарочитый поздний древнеримский митраизм — после первых двух поставленных собственно Скоттом серий уже и не так чтобы важны. Мать всё равно будет воспитывать своих детей, Отец будет гадать, зачем он в этой истории, тварюшки будут бегать, ковчеги падать, а призраки мельтешить, и всё это на фоне традиционно дизайнерских костюмов и ещё более дизайнерских задников, то есть и без Скотта сериал будет развиваться дальше по его законам, со всеми их достоинствами и недостатками. Так и происходит.
Другое дело, что происходит это настолько нарочито, что начиная с определённого момента переходит всякие разумные рамки, становясь буквально сюром ради сюра. То есть авторы словно поставили перед собой цель завести любую изначально заложенную в сюжет идею в логический тупик. Андроиды воспитывают детей на чужой планете? Пусть изначально любвеобильная Мать станет «некромантом» и начнёт мочить людей налево-направо, а внезапно подрассосавшиеся дети будут покрадены ею с ковчега митраистов. Митраисты охотятся за семьёй, пытаясь забрать себе детей? Пусть их возглавляют тайно пробравшиеся на ковчег атеисты, у которых и сын-то не сын, а чужой ребёнок, наполовину социопат. Одна из детей беременна? Давайте притащим в сюжет ещё одну внезапную беременность. Маньяк-митраист слышит голоса? Пусть их слышит чуть не половина персонажей (так или иначе с Солом общается как минимум четверо, не считая просто призраков и воспоминаний). И так далее по каждому пункту сюжета.
За этими вывертами с волшебными додекаэдрами, переливаниями крови, внезапно радиоактивными семенами, внезапно уверовавшими фанатиками-атеистами и прочими нарочитыми вотэтоповоротами изначальная идея про запрограммированную Создателем любовь к детям постепенно превращается в странный детектив вроде «Побега», где персонажи только и занимаются, что попадают в плен, бегут, переходят из одной фракции в другую и строят коварные планы друг против друга, постепенно становясь из чистеньких веганов всё более чумазыми мясоедами и постоянно забывая о своих изначальных намерениях и бановых постулатах. При этом весь этот бытовой мистицизм под конец приобретает окончательно гротескные формы с летающими змеями и пролётами через ядро планеты. «Это не эволюция, это деградация», замечает один из персонажей и эта проговорка авторов сценария говорит сама за себя. Так изначально вычурная, видовая сайфай-история с философским миротворческим подтекстом а-ля «Враг мой» под конец сезона превратилась чуть ли не в самопародию. Впрочем, как обычно и бывает у позднего Ридли Скотта. И к уже объявленному второму сезону вопросов куда больше, чем было перед началом первого.
Название сериала: Воспитанные волками
Оригинальное название: Raised by Wolves
Планы выпуска: 2020 год
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О сериале "Воспитанные волками":
Ридли Скотт представляет снятый в стилистике «Чужого: Завет» фантастический сериал о двух андроидах, которые должны после тотальной войны возродить фракцию атеистов, вырастив их из эмбрионов на другой планете. Но что-то идёт не так, все дети кроме одного последовательно умирают, а на планету прилетает ковчег фракции солнцепоклонников. Сам Ридли Скотт стал режиссёром первых двух серий.
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