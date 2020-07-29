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Опасный элемент, Радиоактивная / Радиоактивная | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Отрывок 3 New :: 29.07.20

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Все ролики фильма "Опасный элемент" (6, из них 2 новых)

 
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Название фильма: Опасный элемент
Оригинальное название: Radioactive
Планы выпуска: 2020 год
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» Голливуд » Байопики » ЖЗЛ
О фильме "Опасный элемент":

Розамунд Пайк в байопике Марии Склодовской-Кюри, польско-французской обладательнице двух Нобелевских премий по физике и химии за свои исследования радиоактивного распада. Соответственно она стала первой женщиной-обладательницей этой премии и первым учёным, кто получил сразу две.

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Опасный элемент, Радиоактивная:

Опасный элемент, Радиоактивная
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 1
трейлеры: 5

Рецензии и обзоры

Бесшумный: Охотник желает знать
Сценарий мог быть глубже, хотя не всё так плохо. Режиссура могла быть увереннее, хотя тоже не всё так плохо. Но фактически это ещё один «Снеговик»

Грейхаунд: Дас Церштёрер
Внутренняя война одного капитана быстро превращается в захватывающий, но довольно пустой боевик, в котором моряки перекидываются командами

Сквозь снег: Хвостовики и носовики
Большую часть фильма составляет вставной детектив на пути к искомой революции

Палм-Спрингс: Вечность и динозавры
В некоторые моменты фильм достигает терапевтической мелодраматичности фантастического ромкома, который оказался чем-то большим

Побег из Претории: Рэдклиф от всех дверей
Ты никому не сопереживаешь, и потные страдающие актёры выглядят плоскими портретами в очевидных декорациях нового фильма-иллюстрации
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