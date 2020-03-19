Название фильма: Опасный элемент

Оригинальное название: Radioactive

О фильме "Опасный элемент":

Розамунд Пайк в байопике Марии Склодовской-Кюри, польско-французской обладательнице двух Нобелевских премий по физике и химии за свои исследования радиоактивного распада. Соответственно она стала первой женщиной-обладательницей этой премии и первым учёным, кто получил сразу две.