|
Тихое место
о фильме: рецензия | кадры: 26 | трейлеры: 13 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Страна немых
Согласно проговорке сценаристов «Тихого места» Брайана Вудса и Скотта Бека изначально они продали свой скрипт «Парамаунту» для мета-франшизы Джей Джей Абрамса «Кловерфильд», и содержал тот всего одну строку диалога. Содержимое первого сценария можно угадать во время просмотра и до сих пор — эта вот вставная игра в самопальный радиоперехват достаточно красноречиво не слишком плотно вписывается в результат, и нужна вообще говоря только для финала. Потому что с тех пор как в продюсерское кресло уместился Майкл Бэй, а режиссировать похождения семейной пары в реальности и в фильме Эмили Блант и Джона Красински был посажен этот самый Джон Красински, сам сюжет и главное состав его участников стремительно изменился в сторону расширения и, если хотите, большей говорливости.
Несмотря на общую концепцию «триллера про напряжённую тишину» тут постоянно треплются в кадре, пусть и едва слышимым шёпотом, сопровождающимся энергичным амсленом — американским жестовым языком. И в первую очередь на нём очень энергично общается центральная фигура финального сценария — неслышащая, аналогично, в реальности и в фильме юная звезда «Мира, полного чудес» Милли Симмондс создаёт тут главный нерв сюжета, несмотря на все натужные аттракционы с гвоздём и беременностью-родами, доставшееся в итоге героически сдерживающеся, чтобы не заорать Эмили Блант.
Девочка с никак не желающим работать слуховым аппаратом оказывается и главным символом катастрофы в этой семье, и средоточием всех главных конфликтов получившейся в итоге драматургии, в конце концов, ей здесь есть куда как больше что играть и куды бечь. Там, где похожий на молодого артиста Машкова Красински лишь работает фигурой умолчания, в конце концов окончательно исчезающей с шахматной доски, Блант становится где надо чем-то вроде одушевлённого «бога из машины», а средний братец просто слишком мелкий, чтобы особо влиять на движение пьесы в целом, там начинает работать несомненный талант Милли.
Неслышащая молодая актриса не пытается вылезти за счёт шипящих диалогов, не размазывается по многочисленным мотивациям, она чётко и точно работает на образ, где надо работающий на экшн, где надо — на саспенс, где надо — на драму. Именно она в итоге и собирает это недлинное кино в крепкий клубок эмоций и натянутых нервов, что собственно и требуется от хорошего триллера. Тем приятнее отличные сборы новинки, даром что у нас она была отложена на неделю в угоду очередного «Вия».
Название фильма: Тихое место
Оригинальное название: Quiet Place
Прокат в России фильма "Тихое место": 12 апреля 2018 года
См. также: все фильмы 2018, фильмы 2017 список, новинки кино
... » Ужасы и мистика
О фильме "Тихое место":
Эмили Блант и Джон Красински в триллере Джона Красински о том, как важно соблюдать тишину.
Продюсер: Майкл Бэй.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Тихое место:
Тихое место: Страна немых
Гоголь. Вий: Позовите спецэффект
Я сражаюсь с великанами: Все умрут
Жажда смерти: Защищатель
Другая сторона: Берлин-Берлин
10 апреля, вторник
Катрин Денёв и Жюльет Бинош получили главные роли в новой картине японского режиссёра Хирокадзу Корээды...
Продюсерская компания «Нон-Стоп Продакшн» Александра Роднянского и Сергея Мелькумова начала производство драмы «Дылда» Кантемира Балагова...
МЭГ, Meg new
Мстители: Война бесконечности, Avengers: Infinity War
Прокат в России: 3 мая 2018 года
9 апреля, понедельник
Сегодня, 9 апреля, исполняется 85 лет знаменитому французскому актёра Жану-Полю Бельмондо...
Отечественный прокат, делавший главную ставку на старт второй части теперь уже заявленной трилогии «Гоголь...
Соло: Звездные войны. Истории, Solo: A Star Wars Story
Прокат в России: 24 мая 2018 года
8 апреля, воскресенье
За океаном в прокат ворвался новый тизер, никто не ожидал, что околофантастический камерный триллер «Тихое место» соберёт на старте сразу $50 млн при...
|
|
|
|
|
«Гоголь. Вий», отзыв «Тихое место», отзыв Сериал «Другая сторона», отзыв «Первому игроку приготовиться», отзыв «Жажда смерти», рецензия «Конец ***го мира», отзыв «Тебя здесь никогда не было», отзыв «Аннигиляция», рецензия «Я сражаюсь с великанами», отзыв «Тихоокеанский рубеж 2», отзыв «Не в себе», отзыв Оскар-2018, фото церемонии