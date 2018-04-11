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Тихое место

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Страна немых

Роман КОРНЕЕВ, 11 апреля 2018
Рецензия

Согласно проговорке сценаристов «Тихого места» Брайана Вудса и Скотта Бека изначально они продали свой скрипт «Парамаунту» для мета-франшизы Джей Джей Абрамса «Кловерфильд», и содержал тот всего одну строку диалога. Содержимое первого сценария можно угадать во время просмотра и до сих пор — эта вот вставная игра в самопальный радиоперехват достаточно красноречиво не слишком плотно вписывается в результат, и нужна вообще говоря только для финала. Потому что с тех пор как в продюсерское кресло уместился Майкл Бэй, а режиссировать похождения семейной пары в реальности и в фильме Эмили Блант и Джона Красински был посажен этот самый Джон Красински, сам сюжет и главное состав его участников стремительно изменился в сторону расширения и, если хотите, большей говорливости.

Несмотря на общую концепцию «триллера про напряжённую тишину» тут постоянно треплются в кадре, пусть и едва слышимым шёпотом, сопровождающимся энергичным амсленом — американским жестовым языком. И в первую очередь на нём очень энергично общается центральная фигура финального сценария — неслышащая, аналогично, в реальности и в фильме юная звезда «Мира, полного чудес» Милли Симмондс создаёт тут главный нерв сюжета, несмотря на все натужные аттракционы с гвоздём и беременностью-родами, доставшееся в итоге героически сдерживающеся, чтобы не заорать Эмили Блант.

Девочка с никак не желающим работать слуховым аппаратом оказывается и главным символом катастрофы в этой семье, и средоточием всех главных конфликтов получившейся в итоге драматургии, в конце концов, ей здесь есть куда как больше что играть и куды бечь. Там, где похожий на молодого артиста Машкова Красински лишь работает фигурой умолчания, в конце концов окончательно исчезающей с шахматной доски, Блант становится где надо чем-то вроде одушевлённого «бога из машины», а средний братец просто слишком мелкий, чтобы особо влиять на движение пьесы в целом, там начинает работать несомненный талант Милли.

Неслышащая молодая актриса не пытается вылезти за счёт шипящих диалогов, не размазывается по многочисленным мотивациям, она чётко и точно работает на образ, где надо работающий на экшн, где надо — на саспенс, где надо — на драму. Именно она в итоге и собирает это недлинное кино в крепкий клубок эмоций и натянутых нервов, что собственно и требуется от хорошего триллера. Тем приятнее отличные сборы новинки, даром что у нас она была отложена на неделю в угоду очередного «Вия».

Тихое место


 
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Название фильма: Тихое место
Оригинальное название: Quiet Place
Прокат в России фильма "Тихое место": 12 апреля 2018 года
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» Голливуд » Триллеры
        ... » Ужасы и мистика
О фильме "Тихое место":

Эмили Блант и Джон Красински в триллере Джона Красински о том, как важно соблюдать тишину.

Продюсер: Майкл Бэй.

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Тихое место:

Тихое место
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 26
трейлеры: 13

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Тихое место: Страна немых
Девочка с никак не желающим работать слуховым аппаратом оказывается и главным символом катастрофы в этой семье, и средоточием всех главных конфликтов получившейся в итоге драматургии

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