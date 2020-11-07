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Ход королевы, Ферзевый гамбит / Ферзевый гамбит

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Рецензия: Ну что, пацаны, аниме?

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 7 ноября 2020
Рецензия

«Ферзевой гамбит» — роман про девушку-сироту Бет Хармон, которая врывается в чисто мужской мир профессиональных шахмат и всех там побеждает. Причём, сначала благодаря, а потом вопреки алкоголизму, наркозависимости и семейным драмам. Тридцать лет его пытались экранизировать, и одно время его даже должен был поставить Хит Леджер с Эллен Пейдж в главной роли. Но пришлось ждать запроса на феминистические сюжеты, и вот теперь его в одиночку поднял автор «Забытого богом» с абсолютно противоположным Пейдж кастингом — Аней Тейлор-Джой, и в формате многосерийного фильма для Netflix.

Сценарно «Гамбит» прямолинеен, как любая биография. Такой «Дэвид Копперфилд», но про девочку из Кентукки. От приюта — до торжественной победы над всем и всеми, включая саму себя. Он развивает слишком уж просто и предсказуемого для 2020 года: первый раз в школу, первые тусовки, первая любовь и первые месячные, первые победы и первые поражение и так далее.

Но история завершается, когда Хармон лишь немного за двадцать, и авторы хватаются за это, заставляя работать сериал благодаря не сюжету, а всему остальному. У них получился именно что элегантный, нежный, уютный подростковый роман для девочек — наполовину в конфетных декорациях и розовом цвете, со всегда идеальной внешне Тейлор-Джой, даже в её алкогольные отрывы, с красивыми архетипными мальчиками и со всеми хрестоматийными подростковыми конфликтами, приключениями и открытиями.

«Гамбит» вдохновляет достать шахматы, но ему не интересны шахматы сами по себе. Хармон играет в них каждую третью сцену, но монтажёр просто мешает случайные движения на доске. Герои активно обсуждают ходы и соревнуются в уме, но режиссура фокусируется на актёрах и антураже, и турниры в лучшем случае монтируются, как клипы. То есть, это кино, где великая шахматистка никогда не отказывается от партии, но где важнее то, как она красиво сидит за доской со своими всегда идеальными стрелками и причёской.

Ход королевы

Но красиво сидит, безусловно. С прекрасными светом и нередко удивительно утончёнными композициями. И сама Тейлор-Джой по мере взросления персонажа выбирается из своей обычной игры глазами и манерностью и часто оживает на экране больше, чем когда-либо в своей карьере. «Гамбит» пока что главный бенефис в карьере, уже затмевающий шьямалановский «Сплит». Оно наполовину состоит и живёт конкретно её обаянием.

На вторую половину «Гамбит» живёт играми в жанр. Из бытовой драмы в американской субурбии 60-х она уходит в кавайное спортивное аниме. Из него взрослеет в романтичную фэшн-комедию с парижским флёром. А завершается в духе то ли диснеевской сказки «Анастасия», то ли недавнего сериала «Голливуд»: то есть, масштабным фан-сервисом и комичной до невозможности радостью и взаимовыручкой буквально всех персонажей. Всё это на фоне уже ненамеренно, но тоже комичной Москвы тех же 60-х, где подростки-официанты грустно предлагают в ресторанах водку, посматривая на зелёные деревья и одержимых шахматами товарищей в шубах у Кремля.

Не удивляться слащавому финалу сложно даже несмотря на то, насколько розовым кино было до него. Но с другой стороны, всё к тому шло. Не удивляться безумной клюкве тоже сложно, но в сериале все хорошо говорят на русском, включая Тейлор-Джей, и даже прекрасный образ советского шахматиста у польского актёра Марцина Дороциньского, который почти на пустом месте показал сложного драматичного героя. Одними взглядами.

Наконец, в истории под названием «Ферзевый гамбит» главная героиня ни разу не использует настоящий приём под названием «ферзевый гамбит» и даже не произносит ничего такого, но кино с куда большим энтузиазмом романтизирует шахматы, чем продвигает феминизм. И кажется, делает это намеренно, потому что каждый раз, когда Бет Хармон предлагают стать послом христианских фанатиков или сделать политическое заявление, она вежливо посылает подальше. Она просто хочет играть в шахматы.

Ход королевы


 
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Название сериала: Ход королевы
Оригинальное название: Queen's Gambit
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О сериале "Ход королевы":

Аня Тэйлор-Джой в экранизации романа о гениальной шахматистке.

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Ход королевы, Ферзевый гамбит:

Ход королевы, Ферзевый гамбит
постеры сериала: 1
кадры из сериала: 1
трейлеры: 2

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Ход королевы: Ну что, пацаны, аниме?
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