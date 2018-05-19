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Проводник | Трейлеры
Трейлер New :: 19.05.18 ссылка на ролик
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Прокат в России фильма "Проводник": 29 ноября 2018 года
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О фильме "Проводник":
Отечественный хоррор на тему «я вижу призраков».
В ролях: Александра Бортич, Евгений Цыганов, Владимир Яглыч, Александра Робак, Константин Мурзенко.
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