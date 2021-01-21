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Девушка, подающая надежды | Трейлеры

Трейлеры » Криминальное Рецензии в разделе Лучшие

Дублированный отрывок New :: 21.01.21

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Все ролики фильма "Девушка, подающая надежды" (9)

 
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Название фильма: Девушка, подающая надежды
Оригинальное название: Promising Young Woman
Прокат в России фильма "Девушка, подающая надежды": 21 января 2021 года
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О фильме "Девушка, подающая надежды":

Кэри Маллиган в феминистическом криминальном триллере о мести насильникам.

На главную | Девушка, подающая надежды: билеты, раписание сеансов | Новинки кино

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Девушка, подающая надежды:

Девушка, подающая надежды
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 6
трейлеры: 9

Рецензии и обзоры

Фрагменты женщины: Покажи мне драму
Кино помогает эмоционально прочувствовать чужую трагедию, но до конца не понятно, зачем это зрителю

Душа: Я получил эту роль
Даже в развесёлом детсаду для нерождённых душ это по-прежнему история об учителе и пианисте, пусть и с аттракционами в виде говорящего котейки

Земля кочевников: В закат
Этот фильм не про несправедливость, этот фильм про путь. Путь, который предстоит пройти на всем, и путь этот можно пройти только в одиночестве

Птица в клетке: Локдаун
Главный страх не в виде собственно болезни, а в виде бесконечной самоизоляции и, в качестве печального конца, перспективы попасть в ковидарий

Чудо-женщина 1984: Сила в правде
Хорошие истории не забываются, неважно, когда и где они выходят. Но у этого фильма со сценарием большие проблемы
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Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Блаженство, Bliss new
постеров: 1, кадров: 3
» Минутный трейлер
» Трейлер

Девушка, подающая надежды, Promising Young Woman
» Дублированный отрывок

Ванда/Вижн, WandaVision
» О съёмках 3
» О съёмках 2
» О съёмках
» Отрывок
» Минутный трейлер 2
» TV-ролик 2

20 января, среда

Светила, Luminaries
» Онлайн-трейлер

Северный ветер
» Тизер-трейлер 2

Дьявол в деталях, Little Things
» Русский TV-ролик
» Онлайн-трейлер

19 января, вторник

Аферистка, I Care a Lot new
постеров: 1, кадров: 1
» Русский трейлер
» Трейлер

18 января, понедельник
Бокс-офис США: «Заступник» против «Чудо-женщины 1984» против «Семейки Крудс 2»
Ввиду лишнего выходного — дня Мартина Лютера Кинга — заокеанская касса вновь приподнялась до $12 млн за уикенд и таким образом всё-таки вновь опередила...

17 января, воскресенье
Кинокасса России: «Последний богатырь 2» против «Чудо-женщины 1984»
В последний момент оставшись без перенесённого на 28 января второго по значимости релиза недели в лице «Охотника на монстров»...

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