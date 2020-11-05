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В чужой шкуре | Трейлеры
Русский трейлер New :: 05.11.20
Название фильма: В чужой шкуре
Оригинальное название: Possessor
Прокат в России фильма "В чужой шкуре": 3 ноября 2020 года
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... » Фантастика
О фильме "В чужой шкуре":
Околофантастический британский триллер Брэндона Кронненберга («Антивирусный») о чипировании населения.
Во второстепенной роли Шон Бин.
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