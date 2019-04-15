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Последнее испытание | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 15.04.19 ссылка на ролик



 
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Прокат в России фильма "Последнее испытание": 29 августа 2019 года
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О фильме "Последнее испытание":

Отечественный боевик, навеянный Норд-Остом.

В ролях: Ирина Купченко, Ирина Алфёрова, Андрей Мерзликин.

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Последнее испытание:

Последнее испытание
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 3
трейлеры: 1

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Нолан получает насупленную, некомфортную пародию, как если бы её снимал Триер в юбке

В погоне за Бонни и Клайдом: Старая школа
Это умное, авторское кино, созданное людьми, которые хотят рассказывать истории, но не стремятся быть конъюнктурными

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