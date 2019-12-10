После рекордного Дня Благодарения текущий заокеанский тяжеловес «Холодное сердце 2» хоть заведомо и оставался без конкурентов...

Как и неделю назад, результаты «Холодного сердца» в одиночку определяют итоги уикенда, разве что тогда оно было в одиночестве...