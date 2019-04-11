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Покемон. Детектив Пикачу | Трейлеры
о фильме: кадры: 4 | трейлеры: 8 | постеры: 2 | в ролях
Дублированный промо-ролик 2 New :: 11.04.19 ссылка на ролик
Название фильма: Покемон. Детектив Пикачу
Оригинальное название: Pokemon Detective Pikachu
Прокат в России фильма "Покемон. Детектив Пикачу": 16 мая 2019 года
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О фильме "Покемон. Детектив Пикачу":
Райан Рейнольдс озвучивает Пикачу в своеобразном нуарном киберпанке по мотивам этой игровой вселенной.
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