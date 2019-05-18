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Покемон. Детектив Пикачу
о фильме: рецензия | кадры: 4 | трейлеры: 13 | постеры: 2 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Райан Рейнольдс против всех
Райан Рейнольдс теперь как Николас Кейдж. Он подминает под себя любую роль. Меняет свои диалоги, вставляет свои шутки, импровизации, и даже в неудачном фильме оказывается смешным и обаятельным.
А «Детектив Пикачу» как раз неудачный. Но это горилла в комнате, которую многие будут упорно не замечать, потому что фан-сервис, ностальгия и сам Рейнольдс в роли невероятно милого Пикачу. Его узнаваемая харизма, слава богу, пробирается даже через русский дубляж. Пикачу — лучшее, что тут есть. Смешные, не тупые, не раздражающие тексты только у него. Он здорово анимирован и срежиссирован, между шутками повторяет меметичного Кота в Сапогах из «Шрека» лучше его самого.
Но с ним бесполезные переигрывающие подростки, а против них — скучные статисты, Билл Найи, которому нечего играть, и Кен Ватанабе, которому тоже нечего играть, но он что-то пытается, для очистки совести.
Хуже, впрочем, что «Детектив Пикачу» — это обычная безопасная адаптация бренда, где продюсерская трусливость вылилась в простейший и вторичный сюжет. Это не переосмысление «Кто подставил кролика Роджера» или, для эстетов, «Последнего героя боевиков», а почти дословная копия «Зверополиса», которая отличается от оригинала только немного другим финалом. Схожесть настолько большая, что тянет на плагиат, и увы, проигрывающий во всём — по драматичности, по мессиджу, по увлекательности.
Беспокоишься только за Пикачу. Прочие герои — плевать. Вся драма — в истериках. Зато хватило смелости на вставные аттракционы. Но если битва на арене ещё более-менее уместна, плюс, там приятные отсылки, то лесной апокалипсис — пустая трата бюджета, ненужная сценарию и самим зрителям в зале. Потому что все пришли на Пикачу. На Рейнольдса. И хоть они не подвели.
Название фильма: Покемон. Детектив Пикачу
Оригинальное название: Pokemon Detective Pikachu
Прокат в России фильма "Покемон. Детектив Пикачу": 16 мая 2019 года
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О фильме "Покемон. Детектив Пикачу":
Райан Рейнольдс талантливо озвучивает Пикачу в дурацком детективе по мотивам этой игровой вселенной.
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Покемон. Детектив Пикачу: Райан Рейнольдс против всех
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