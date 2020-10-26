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Подольские курсанты | Трейлеры
о фильме: кадры: 6 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Минутный трейлер New :: 26.10.20
Прокат в России фильма "Подольские курсанты": 4 ноября 2020 года
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О фильме "Подольские курсанты":
Сергей Безруков в постановке продюсера Игоря Угольникова («Брестская крепость») о подвиге подольских курсантов в октябре 1941 года на Ильинском рубеже под Москвой.
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