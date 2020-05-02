Рецензия: Неактуальная повестка

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 2 мая 2020

«Заговор против Америки» — уже инерционное кино, придуманное и сделанное тогда, когда американские медиа волновали возбуждённые неонацисты после избрания Трампа. Тема перестала быть главной в повестке ещё до пандемии, но фильмы делать долго, и поэтому завалило нас только сейчас: «Кролик Джоджо», «Сопротивление», «Побег из Претории», «Хранители» и так далее. На этот раз достали книгу 2004 года, где автор повторял трюк Филиппа Дика и одним фантдопущением в истории превращал США в гитлеровского союзника. Притом самого «Человека в высоком замке» тоже недавно экранизировали, но несмотря на хороший первый сезон пять лет назад, он оказался никому не нужен и тихо закрылся. И снова то же самое, но дешевле и политизированнее.

История меняется в тот момент, когда демократ Рузвельт, опытный политик, проигрывает на выборах 1940 года республиканцу Линдбергу, который ничего не понимает в политике, но сам по себе авторитетная селебрити. Линдберг противопоставляет себя войне, между строк не считает евреев настоящими американцами и выступает за то, чтобы не участвовать во Второй мировой вообще никак, потому что это «европейская война». Реальный Линдберг тоже говорил похожие вещи, но в президентской гонке не участвовал, и с годами образумился. Однако выступления выдуманного Линдбрега раскалывают нацию, а его президентские решения постепенно превращают политику неучастия в дружбу с нацистами и под видом реформ создают завуалированные рабочие лагеря с гетто.

Уже на пилоте понятно, для чего в первую очередь раскопали эту историю: слишком много параллелей с республиканцем Трампом, который во время выборов и в первый год президентства говорил, делал или намеревался делать почти то же самое, но с поправкой на современные реалии. Другое дело, что книга писалась при Буше, а экранизацию снимали неожиданно близкой оригиналу, и потому сериал быстро углубляется и расширяется в своей полемике, и его можно смотреть не только как очередную антитрамповскую карикатуру.

Нацизм порабощает демократию не потому, что Линдберг такой ужасный, а потому что его популизм заставляет людей выбрать трусость и эгоизм: нас ваши проблемы не касаются, мы хотим дружить со всеми, потому что дружба — это мир и никакого груза 200. То есть, на самом деле в 2004 году книга была именно что рефлексией на вторжение в Ирак, и хотя она кажется вполне бушевской, в конце концов авторы, как минимум, сериала выруливают на моральную дилемму, ответа которой сами не знают: патриот, который всю дорогу только возмущённо обсуждал новости и ходил на митинги, набрасывается на другого патриота, который добровольно пошёл воевать, но лишился ноги. Но тут сложно найти какой-то универсальный ответ в принципе.

Зато «Заговор» чётко и последовательно, хоть и неочевидно иллюстрирует, как вредно отсутствие скептического восприятия более успешных людей: главный герой восхищается своим бывшим боссом, который за рамками работы — высокомерный кретин, дети героя хотят на встречу с президентом, потому что он президент, и убегают из дома, потому что им не разрешают, сестра жены танцует с Риббентропом, потому что это званый ужин в Белом доме, большая честь и всё такое, и ещё она влюбляется во влиятельного раввина, а раввин, как и половина страны, верит в симпатизирующего ему нациста Линдберга, потому что он народный герой, и потому не может быть не прав.

Только с другой стороны, к сериалу это имеет меньше отношения, чем кажется. Он насквозь политизирован, но это не история Линдберга, который на самом деле появляется два раза и остальное время вещает по радио. Линдберг — это человек из новостей. Он больше символ, чем персонаж. Реальные герои — это еврейская семья, и в широком смысле — еврейское коммьюнити, где все занимаются банальными житейскими вещами: ищут работу, ходят в гости, хоронят близких. Только показано это поверхностно: условная работа грузчиком, условная работа в мастерской. Диалоги лишь о политике. Взрослые спорят о ней, слушают её по радио, смотрят новостную хронику в кинотеатрах, потому что телевидения не было, а слишком эмоциональные дети следят за ними и бесятся, и бесят. Понятно, что семейные конфликты придуманы для того, чтобы через объяснение детям объяснять зрителям моральные ориентиры: что такое расизм, и почему это плохо. Но это древние методы, которые дополнительно раздражают.

«Заговор» экономно снят, хотя в нём много изящной операторской работы. В нём слишком банальные судьбы, и есть целиком бессмысленные сюжетные линии, хотя актёры играют замечательно, и особенно Зои Казан. При этом у сериала провальный пилот, который необходимо пережить: невероятно скучный, прощё остальных поставленный, и сюжетно почти не нужный, потому что выборы Линдберга случаются во втором эпизоде. Целый час ненужного вступления — как вообще можно было до такого додуматься? Видимо, это был тот случай, когда сняли сначала пилот, а потом заказали сериал, хотя это обычная практика для долгоиграющих шоу, а не завершённых историй на шесть серий.

Наконец, экранизация сохранила самое слабое место книги — финальное чудо, которое случается само по себе, и останавливает «Заговор» там, где «Человек в высоком замке» едва начинался. И то, что могло быть увлекательным кино, оказалось только поводом для увлекательного разговора. Стоило ли оно того — дилемма в духе той, из-за чего подрались два патриота. Только здесь драться никто не будет.