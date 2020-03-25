|
Платформа | Трейлеры
Трейлер New :: 25.03.20
Название фильма: Платформа
Оригинальное название: Platform
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
... » Фантастика
О фильме "Платформа":
«Нетфликс» купил испанский герметический остросоциальный триллер о фантастической вертикальной тюрьме, где на каждом уровне содержат двух заключённых, у которых есть две минуты в день, чтобы поесть с проплывающей мимо платформы. Одной на всех.
Режиссёр: Гальдер Гастелу-Уррутия.
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Платформа:
Платформа: How dare you
Патогены на экране: «Эпидемия», «Заражение», «Горячая зона»
Авеню 5: Хаус он да дек
Шучу: Вернуть прошлое
Бладшот: Суповой набор
24 марта, вторник
23 марта, понедельник
22 марта, воскресенье
В отличие от заокеанского проката, который окончательно ушёл в самоизоляцию и перестал отчитываться ещё в четверг...
21 марта, суббота
|
|
|
|
|
Патогены на экране: «Эпидемия», «Заражение», «Горячая зона» «Платформа», отзыв «Бладшот», рецензия «Вперёд», отзыв «Пушки Акимбо», отзыв «Побег из Претонии», отзыв Оскар 2020, фоторепортаж «Шучу», отзыв «Джентльмены», рецензия «Правосудие Спенсера», отзыв «Человек-невидимка», рецензия Сериал «Авеню 5», отзыв