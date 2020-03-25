Название фильма: Платформа

Оригинальное название: Platform

О фильме "Платформа":

«Нетфликс» купил испанский герметический остросоциальный триллер о фантастической вертикальной тюрьме, где на каждом уровне содержат двух заключённых, у которых есть две минуты в день, чтобы поесть с проплывающей мимо платформы. Одной на всех.

Режиссёр: Гальдер Гастелу-Уррутия.