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Платформа

Трейлеры » Ужас! Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: How dare you

Гоша БЕРЛИНСКИЙ, 25 марта 2020
Рецензия

Платформа

«Платформа» — испаноязычный герметический триллер Netflix, который сравнивают с «Пилой» и «Кубом». Но это не совсем правильно. Они похожи своей камерностью, жестокостью и некоторыми моральными дилеммами, но для испанцев это побочные вещи. Здесь много разорванных тел, убийств и каннибализма, но нет ни одного кадра, работающего на эпатаж.

Для «Платформы» её концепт — это всё. Это полтора часа неприятного, но очень доходчивого, жирного социального подтекста про классовое неравенство и несправедливое распределение богатства. Такого жирного, что в сценарии нет ничего, кроме него. Ну, разве что маленькая метафора про Дон Кихота в лице главного героя.

Идея настолько простая, чтобы полностью понять её на десятой минуте. Герой выживает внутри социального эксперимента в виде вертикальной тюрьмы, где каждый день еду спускают на лифте сверху вниз. Из-за страха и жадности с каждым этажом её становится меньше — настолько, что за еду начинают бороться, и она исчезает раньше, чем проходит все этажи.

Но один момент делает «Платформу» менее социалистичной, чем «Сквозь снег» и более додуманной, чем «Высотка»: раз в месяц богатые беднеют, а бедные богатеют, но никто никогда не знает насколько. Те, кто объедал остальных и срал на еду, в другой раз могут оказаться среди скелетов и пустой битой посуды — и этих социальных лифтов не было в «Сноупирсере» и практически не было в «Высотке», которая в какой-то момент вовсе заговорила про бога.

На середине «Платформы» прекращаешь морщиться от того, как здесь омерзительно жрут и от еды в целом, и даже не удивляешься неожиданным смертям, а смотришь кино исключительно как чужое размышление. Как чьё-то решение уравнения — и сам пытаешься его решить. Вертишь как угодно, меняешь условия. Как будто смотришь на летсплей. Он закончится не так, как ожидаешь. Красивее, чем стоило. Туманнее, чем хотелось бы. Но уравнение остаётся с тобой, и даже после фильма продолжаешь думать над ним, пытаясь понять, как помочь людям, которые сами виноваты в том аду, в котором живут. И с другой стороны, в отличие от героев фильма, есть ли у нас в реальной жизни хоть одна причина не думать только о том, чтобы подняться на этаж выше. Вряд ли тут есть кому доставить послание.

Платформа


 
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Название фильма: Платформа
Оригинальное название: Platform
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        ... » Фантастика
» Европейское кино » Испаноязычное кино
О фильме "Платформа":

«Нетфликс» купил испанский герметический остросоциальный триллер о фантастической вертикальной тюрьме, где на каждом уровне содержат двух заключённых, у которых есть две минуты в день, чтобы поесть с проплывающей мимо платформы. Одной на всех.

Режиссёр: Гальдер Гастелу-Уррутия.

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Платформа:

Платформа
постеры фильма: 2
кадры из фильма: 7
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Платформа: How dare you
На середине «Платформы» прекращаешь морщиться от того, как здесь омерзительно жрут, а смотришь кино исключительно как чужое размышление

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