Не так давно мы писали о том, что студия Sony Pictures активно подыскивает исполнительницу главной женской роли в фильм режиссёра Феде Альвареса «Девушка...

Колин Фёрт договорился об участии в экранизации романа Джея Парини «Переход Беньямина», где сыграет ведущую роль...

Зак Эфрон получил главную роль маньяка в независимом проекте под названием «Редкий злодей, воплощённое зло»...