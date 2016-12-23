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Планета обезьян: Война | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 3 | постеры | в ролях
Русский трейлер New :: 23.12.16 ссылка на ролик
Название фильма: Планета обезьян: Война
Оригинальное название: War for the Planet of the Apes
Прокат в России фильма "Планета обезьян: Война": 13 июля 2017 года
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О фильме "Планета обезьян: Война":
Нация эволюционировавших обезьян под предводительством Цезаря вступает в войну с людьми.
В ролях: Энди Сёркис, Вуди Харрельсон.
Режиссёр: Мэтт Ривз.
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