  Поиск на Кинокадре     
Новинки кино 2020 Афиша Обновления Трейлеры Рецензии Блог Новости
Фильмы 2019 Фильмы 2020 Блокбастеры Фантастика Лучшие фильмы Юбилеи Отзывы Соцсети WIKI  
Наш неофициальный телеграм-канал о кино @cinemahate

Петровы в гриппе | Трейлеры

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Тизер-трейлер New :: 08.07.20



 
Поставьте фильму оценку!
Добавить на Facebook Затвиттить Добавить на Вконтакте 
Планы выпуска: 2021 год
См. также: все фильмы 2020, фильмы 2019 список, новинки кино
» Российское кино » Арт-кино
        ... » Драмы
О фильме "Петровы в гриппе":

Семен Серзин, Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин в сюрреалистической драме Кирилла Серебренникова по одноимённому роману Алексея Сальникова.

На главную | Новинки кино

Новинки кино:
НеистовыйДушаКровь машинЧернобыльKingsman: НачалоМайор Гром: Чумной ДокторДоводТоп Ган: Мэверик
Недавние громкие новинки:
Лига СправедливостиМир Дикого западаПлохие парни навсегдаСпутникБладшотОчень странные делаДжентльменыЛучше звоните Солу

Написать отзыв:
Псевдоним
Заголовок
Сообщение:
 

Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.

Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
Ролики в разделе "Драма":
Петровы в гриппе Тизер-трейлер
В ожидании варваров Трейлер
Чернобыль Трейлер
» Международный трейлер
Гнездо Тизер-трейлер
Ширли Русский трейлер
» Трейлер
Неизбранные дороги Русский онлайн-трейлер
Доктор Лиза Трейлер
Опасный элемент Русский трейлер
Побег из Претории Русский трейлер
» Трейлер 2
» Трейлер
Неизбранные дороги Отрывок 2
» Отрывок
 
Новые трейлеры:
Петровы в гриппе Тизер-трейлер
Вьена и «Призраки» Трейлер
Евровидение Музыкальное видео
» Промо-ролик
» Отрывок
» Музыкальный ролик
Неистовый Русский трейлер
Американский огурчик Трейлер
Бессмертная гвардия Трейлер 2
Сила стихии Русский трейлер
Выбивая долги Трейлер
Пацаны Неудачные дубли, сезон 1
Евровидение Трейлер
Сделано в Италии Трейлер
Душа TV-ролик
все трейлеры
фильмы 2019 | фильмы 2020
Новинки кино: 2020 июль август сентябрь октябрь
Жанры: комедии кинокомиксы фантастика ужасы мюзиклы
приключения криминальные мелодрамы боевики драмы спортивные
катастрофа исторические детские военные фантазия детективы
 # А Б В Г Д Е Ё Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я
 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Петровы в гриппе:

Петровы в гриппе
кадры из фильма: 8
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Тьма: 3 сезон: Мир Адама и мир Евы
Времён, реальностей, персонажей, возрастов персонажей тут становится так много, что узел этот приходится буквально разрубать

Вьена и «Призраки»: Езжай, куда ехал
Двое сели на мотоцикл и под щемящую депрессивную музыку поехали в никуда, счастливые от того, что они вырвались на свободу

Форпост: Чужая война
В финальном сезоне «Родины» выдуманная история про такой же форпост снята ничуть не менее достоверно

Мой шпион: Ласковый и нежный
Авторы решили не заморачиваться по поводу деталей, в итоге получилась незамысловатая, но достаточно тёплая проходная комедия про детей и шпионов

Евровидение: Потому что я художник
Сатира с абсурдом и шутками про члены, которая в итоге оказывается душевнее, смешнее и умнее, чем кто-либо мог предположить
Ещё рецензии

Обновления
Трейлеры, кадры, постеры:

Петровы в гриппе new
кадров: 8
» Тизер-трейлер

Вьена и «Призраки», Viena and the Fantomes new
постеров: 1, кадров: 2
» Трейлер

7 июля, вторник

Евровидение, Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga new
постеров: 1, кадров: 9
» Трейлер
» Музыкальное видео
» Промо-ролик
» Отрывок
» Музыкальный ролик

6 июля, понедельник

Неистовый, Unhinged
» Русский трейлер
» Отрывок

4 июля, суббота

Американский огурчик, American Pickle new
кадров: 2
» Трейлер

3 июля, пятница

Бессмертная гвардия, Old Guard
» Трейлер 2
» Отрывок

Сила стихии, Force of Nature
» Русский трейлер

2 июля, четверг

Выбивая долги, Tax Collector new
постеров: 1, кадров: 6
» Трейлер

Пацаны, Boys
» Неудачные дубли, сезон 1
» Отрывок, сезон 2
» Стрим перед вторым сезоном

1 июля, среда

Сделано в Италии, Made in Italy
постеров: 1, кадров: 2
» Трейлер

Душа, Soul
» TV-ролик

30 июня, вторник

Думай, как собака, Think Like A Dog
» Русский трейлер

29 июня, понедельник

Кровь машин, Blood Machines
» Русский трейлер

Все обновления за неделю


Кинокадр Новинки кино 2020 фильмы 2020 Афиша Рецензии Обновления Трейлеры
Будьте с Кинокадром в социальных сетях и не только! Я уже, закройте это
КиноКадр, всё о кино
   Новинки кино 2020   фильмы 2020   фильмы 2019   Афиша кино   Лучшие фильмы 2019 2020  
2003-2014 © Кинокадр | Об издании | 16+
 

Сериал «Тьма», 3 сезон, отзыв . «Форпост», отзыв . «Честный кандидат», отзыв . «Тебе стоило уйти», отзыв . «Политик», отзыв . «Рик и Морти», 4 сезон, отзыв . «Личная жизнь», отзыв . «Вьена и "Призраки"», отзыв . «Мой шпион», отзыв . «7500», отзыв . «Евровидение», отзыв . «Силы природы», отзыв . «Артемис Фаул», рецензия . «Отравления в Солсбери», отзыв .
 
Афиша кино Новинки кино 2020 Рецензии Блог Новости Трейлеры
Обновления Фильмы Фильмы 2019 Фильмы 2020 Звёзды Кадры Лучшие фильмы 2018 2019 Отзывы Соцсети WIKI Форум  

Афиша кино: "Бладшот", " ", " ", " ", " ", " ", " ", " "
Новинки кино 2020: "Неистовый", "Довод", "Гренландия", "Мулан", "Билл и Тед", "Вратарь галактики", "Люди Икс: Новые мутанты", "Тихое место 2", "Kingsman: Начало"

2003-2020 © Кинокадр | Об издании | 16+ | Мятеж | Реклама   