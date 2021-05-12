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Кролик Питер 2 | Трейлеры
о фильме: кадры | трейлеры: 8 | постеры | в ролях | афиша, билеты
Русский ASMR анонс New :: 12.05.21
Название фильма: Кролик Питер 2
Оригинальное название: Peter Rabbit 2: Runaway
Прокат в России фильма "Кролик Питер 2": 13 мая 2021 года
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О фильме "Кролик Питер 2":
Продолжение приключений кролика Питера. В ролях: Домнал Глисон, Роуз Бирн, кроликов озвучивали: Дэйзи Ридли, Марго Робби.
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