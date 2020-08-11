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Зависнуть в Палм-Спрингс | Трейлеры
Русский онлайн-трейлер New :: 11.08.20
Название фильма: Зависнуть в Палм-Спрингс
Оригинальное название: Palm Springs
Прокат в России фильма "Зависнуть в Палм-Спрингс": 13 августа 2020 года
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О фильме "Зависнуть в Палм-Спрингс":
Группа персонажей застряла на бесконечной свадьбе в стиле «Дня сурка».
В ролях: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти, Джей Кей Симмонс.
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