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Палм-Спрингс | Трейлеры

Трейлеры » Мелодрама Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 16.07.20



 
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Название фильма: Палм-Спрингс
Оригинальное название: Palm Springs
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» Голливуд » Мелодрамы
» Голливуд » Комедии » Романтические комедии
О фильме "Палм-Спрингс":

Группа персонажей застряла на бесконечной свадьбе в стиле «Дня сурка».

В ролях: Энди Сэмберг, Кристин Милиоти, Джей Кей Симмонс.

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Палм-Спрингс:

Палм-Спрингс
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 5
трейлеры: 1

Рецензии и обзоры

Палм-Спрингс: Вечность и динозавры
В некоторые моменты фильм достигает терапевтической мелодраматичности фантастического ромкома, который оказался чем-то большим

Бессмертная гвардия: Старо как мир
Сначала это новый «Горец» в духе супергеройского комикса, а потом «Мумия» с Томом Крузом

Тьма: 3 сезон: Мир Адама и мир Евы
Времён, реальностей, персонажей, возрастов персонажей тут становится так много, что узел этот приходится буквально разрубать

Думай, как собака: По-собачьи
Авторы собрали пацана, собаку, родителей, миллиардера, но вместо того чтобы снять фильм про них, развезли всё это во что-то невнятное

Вьена и «Призраки»: Езжай, куда ехал
Двое сели на мотоцикл и под щемящую депрессивную музыку поехали в никуда, счастливые от того, что они вырвались на свободу
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Трейлеры, кадры, постеры:

Палм-Спрингс, Palm Springs new
постеров: 1, кадров: 5
» Трейлер

Проект Сила, Project Power new
постеров: 2, кадров: 1
» Трейлер

Бессмертная гвардия, Old Guard
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Удивительная миссис Мэй, Children Act
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15 июля, среда

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14 июля, вторник

В ожидании варваров, Waiting for the Barbarians
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10 июля, пятница

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Пацаны, Boys
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» Неудачные дубли, сезон 1

9 июля, четверг

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