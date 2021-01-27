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Палмер | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
О съёмках New :: 27.01.21
Название фильма: Палмер
Оригинальное название: Palmer
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О фильме "Палмер":
Джастин Тимберлейк в драме о бывшем заключённом, который водит дружбу с пацаном из неблагополучной семьи.
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