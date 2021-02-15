Рецензия: Пацаны за квир

Гоша БЕРЛИНСКИЙ , 15 февраля 2021

В первую очередь «Палмер» интересен тем, что это первая за десять лет главная роль Тимберлейка в игровом кино. А если посмотреть, что за эти годы у него было всего три более-менее значимых роли второго плана — у Коэнов, Вуди Аллена и в несчастном триллере с Аффлеком «Ва-банк», то появляется ещё больше вопросов. Потому что «Палмер» — это кино жанра «для реабилитирующихся в глазах общества». Вроде «Рестлера», где совершал камбэк Микки Рурк, или недавней «Вне игры», где Аффлек играл алкоголика, которому дали второй шанс, и он стал тренировать команду школьников.

Тимберлейк отыгрывает бывшую студенческую звезду, которая двенадцать лет отсидела за покушение на убийство и грабёж, и теперь возвращается в родную провинциальную дыру и пытается начать жизнь сначала. Но это лишь одна главная сюжетная линия. Вторая — по стечению обстоятельств и немного из-за совести он становится неофициальным опекуном малолетнего пацана, которого и взрослые, и дети в школе гнобят за то, что он любит играть в куклы, носить женскую одежду и не понимает вообще гендерного разделения. То есть, в фильме две равноценные, но совсем разные по целям и мессиджу истории.

Но каким-то образом они не конфликтуют друг с другом, а спокойно, аккуратно раскрываются параллельно друг другу. Обе, конечно, существуют в предсказуемых рамках своих жанров — реабилитационной мотивирующей мелодрамы и социальной драмы, и как всегда разница с такими фильмами, разница между хорошими и неудачными — в тональностях и такте. Не считая того, что Джуно Темпл уж слишком неубедительная и плоская в образе матери-наркоманки, и что выруливание на хеппи-энд немного затянуто, «Палмер» действительно чувствует меру. Обычно он милый, смешной и лёгкий, как санденсовские комедии нулевых вроде «Ларса и настоящей девушки». Он правильно и аккуратно иллюстрирует глупость и двойные стандарты гендерных стереотипов, одновременно не превращая хорошую историю про толерантность в политическое заявление, а это само по себе достойно уважения в наше время. А Тимберлейк получил ту драматическую роль, с которой он, безусловно, мог прекрасно справиться (и справился), но из которой очевидно, что он заслуживает большего.