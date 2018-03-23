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Тихоокеанский рубеж 2
о фильме: рецензия | кадры: 5 | трейлеры: 11 | постеры: 3 | в ролях | афиша, билеты
Рецензия: Новая школота
Оба «Рубежа» воспринимаются сильно по-разному. Из продолжения полностью выветрились дельторовские декоративность и вычурность, но заодно ушла и балаганность первого ТР, завязанная на, опять же, очень дельторовском желании заимствовать у других. GLaDOS почти не звучит. Это больше не похоже на наглый рип-офф «Евангелиона» в мире «Хеллбоя», хотя гигантские роботы, дети-пилоты и проблема синхронизаций остались. Ночь поменяли на день, безнадёгу на оптимизм, и теперь это больше рип-офф «Могучих рейнджеров», который, по иронии, выглядит лучше их недавнего перезапуска. Человечество больше не борется за существование так отчаянно — оно готово давать сдачи, а потом догонять и снова давать сдачи.
Сиквелу, конечно, не повезло, что оригинал был законченным. Чудовища тупо вылезли из дыры, затем дыру героически закрыли, конец. На чём основывать сиквел — непонятно. Потому продолжение долго раскручивает этот сюжетный узел, чтобы вновь показать драки больших роботов с большими монстрами. Полфильма уходит на объяснение, что стало с егерями, как живётся старым героям и детям старых героев. То есть, парафразируется сюжет «Трансформеров 5». А параллельно перефразируется и сюжет «Железного человека 3», а именно часть про копипаст автоматизированных роботов. То есть, оригинального мало, но выглядит в целом здраво, логично и ровно... пока пришельцам не придумывают новую старую цель, которая бы объяснила сюжетные повороты и помогла закруглиться. Финал возвращает кино на уровень смешного идиотизма первого фильма, и слава богу, получилось не столь затянуто, как у Бэя и Дель Торо.
Но «Рубеж 2» при всей своей необязательности и вторичности неожиданно ладно сделан. Это уверенное, лёгкое, энергичное кино, которое визуально и постановочно до сих пор креативно, и потому отличается от похожих блокбастеров. Оно на совесть нарисовано, и это прекрасный повод в кои-то веки сходить на триде. Оно не столько подростковое, сколько семейное, и явно смотрит на «Марвел» в плане тональностей. Без тупых шуток и чрезмерно суровых щей. Тут даже жертвуют собой без лишнего пафоса, типа, ну и ладно, зато мир спасём. А почти весь постмодерн уместился в одном Скотте Иствуде, который окончательно перевоплотился в отца. Блокбастер про огромных роботов с молодым Клинтом Иствудом? Какое удивительное время, чтобы быть живым.
Название фильма: Тихоокеанский рубеж 2
Оригинальное название: Pacific Rim: Uprising
Прокат в России фильма "Тихоокеанский рубеж 2": 22 марта 2018 года
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О фильме "Тихоокеанский рубеж 2":
Продолжение истории про людей в роботах против гигантских монстров.
В ролях: Джон Бойега, Ринко Кикучи.
Режиссёр: Стивен Денайт.
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Тихоокеанский рубеж 2:
Тихоокеанский рубеж 2: Новая школота
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