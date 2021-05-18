Рецензия: Лабораторная крыса

Роман КОРНЕЕВ , 18 мая 2021

Клаустрофобические триллеры это интересное упражнение для режиссёра и сценариста, как в двух кубических метрах (обычно это гроб) поместить не только персонажа и камеру, но ещё и развёрнутую историю, у которой будет достаточно изломов и за которой будет интересно наблюдать зрителю. «Кислород» в этом смысле, конечно, классическое упражнение. Мелани Лоран просыпается, высвобождается, начинает обживать окружающее пространство, выясняет про заканчивающийся кислород, находит связь со внещним миром в виде универсальной телефоннной книги, почему-то встроенной в гибернационную капсулу, а также двусторонней возможности звонить как туда, так и обратно. После этого триллер быстро превращается в детектив, но если триллер тут по крайней мере честный — тут действительно смертельно опасно выходить из капсулы, то детектив, хотя его отчаянно и настойчиво спойлерят с первого кадра, оказывается очень слабым и внутренне противоречивым, что портит в итоге весь просмотр.

Сначала с нами играют в никак не объясняемые потом игры в «мы уже к вам идём», «мы уже получили ордер», «вы были активны три дня назад», как будто перед нами реально тот самый лабиринт для клонов (повторюсь, это настойчиво педалируемый с самого начала кадр, какие уж там спойлеры), а потом зачем-то всё сваливается во вставной биопанк с загадочным мужем, а потом обратно перескакивает на бессмысленную историю о космическом корабле, с которого (и на который) можно свободно звонить по мобильному.

В итоге получается такая замысловатая, но довольно бессмысленная каша из разных жанров, в котором можно оставить любую понравившуюся зрителю версию происходящего, но нельзя подружить их все. Видимо, всё-таки это всё такая жестокая лаборатория, и все звонки, видения, образы, включая вид из окна, всё искусственно воссоздано авторкой исследования, дабы помучить саму себя, но ради чего? Что она изучает? Истероидное поведение в замкнутом пространстве? Вряд ли это кому-то интересно, и, судя по рейтингам, зрителям фильма тоже.