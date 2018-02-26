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Название фильма: Аутсайдер

Оригинальное название: Outsider

О фильме "Аутсайдер":

Джаред Лето в триллере Netflix про американского солдата в послевоенной Японии, который входит в мир якудза после того, как те помогли ему освободиться из тюрьмы.