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Последняя капля | Трейлеры
о фильме: кадры: 2 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Отрывок New :: 26.09.20
Название фильма: Последняя капля
Оригинальное название: On the Rocks
Планы выпуска: 2020 год
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О фильме "Последняя капля":
Билл Мюррей снова снялся в трагикомедии Софии Копполы («Трудности перевода»), на этот раз — о воссоединении взрослой дочери со своим гулящим отцом.
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