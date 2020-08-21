Название фильма: Последняя капля

Оригинальное название: On the Rocks

О фильме "Последняя капля":

Билл Мюррей снова снялся в трагикомедии Софии Копполы («Трудности перевода»), на этот раз — о воссоединении взрослой дочери со своим гулящим отцом.