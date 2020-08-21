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Последняя капля | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 21.08.20



 
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Название фильма: Последняя капля
Оригинальное название: On the Rocks
Планы выпуска: 2020 год
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О фильме "Последняя капля":

Билл Мюррей снова снялся в трагикомедии Софии Копполы («Трудности перевода»), на этот раз — о воссоединении взрослой дочери со своим гулящим отцом.

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Последняя капля:

Последняя капля
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 2
трейлеры: 1

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Дакота Джонсон играет идеального, не существующего в реальности продюсера, который думает только о благе автора и о качестве результата

Американский огурчик: Дежурная сатира
Простейшая, неровная драматургия, от диалогов до конфликтов. Она не даёт фильму выбора, кроме как быть театрально-телевизионной постановкой

Кто не спрятался: Нервное
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