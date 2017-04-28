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Окджа | Трейлеры
о фильме: кадры: 3 | трейлеры: 2 | постеры | в ролях
Промо-ролик New :: 28.04.17 ссылка на ролик
Размещение: YouTube
Название фильма: Окджа
Оригинальное название: Okja
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О фильме "Окджа":
Молодая девушка пытается остановить мощную многонациональную кампанию по похищению её лучшего друга, зверя по имени Окджа.
В ролях: Тильда Суинтон, Лили Коллинз, Джейк Гилленхааль, Пол Дано, Джанкарло Экспозито.
Режиссёр: Пон Чжун Хо («Сквозь снег»).
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