|
Окча
о фильме: рецензия | кадры: 3 | трейлеры: 5 | постеры | в ролях
Рецензия: Хороший свинозавр
«Окча» появилась как главный на сегодняшний день аргумент в пользу «Нетфликса» как кинопродюсера: все предыдущие фильмы стримингового гиганта при желании вполне могли быть профинансированы кем-то другим, но то же самое сложно сказать про двуязычный жанровый гибрид с бюджетом в десятки миллионов, чьим главным героем является спецэффект. Пока компания упрямо воюет с кинотеатрами, не желая давать окно для проката, а её логотип освистывают в Каннах отдельные клоуны-журналисты, её деньги идут на то, чего в мире и правда удручающе мало: по-настоящему интернациональное, масштабное оригинальное кино, где к талантливым людям по обе стороны камеры не лезут продюсеры с замечаниями.
И тяжело представить более заслуженного получателя этих денег, чем Пон Чжун Хо, который, строя себе репутацию на обращении к специфическим деталям южнокорейской истории и немыслимых для Голливуда сочетаниях тонов и настроений, ещё 12 лет назад бегал на студию Weta с просьбой нарисовать ему мутировавшего рыбомонстра для ставшего его международным прорывом «Хозяина», а впоследствии отовсюду собирал актёров для «Сноупирсера». В «Окче» тоже есть доселе невиданное на экране существо — вынесенная в название генномодифицированная «суперсвинья», такая пушистая, я щас умру, — и есть смесь сатиры и антиутопии, только направлена она на сегодняшний день.
В течение двух часов верный себе режиссёр умудряется вызвать ассоциации, варьирующиеся от Миядзаки до «Списка Шиндлера». Однако если в своих ранних фильмах Пон чаще находил противоположные эмоции внутри отдельных сцен, то здесь он с несколько меньшим успехом сводит несколько разных фильмов внутри одного. Нежная сказка о девочке и её зверушке, которые живут в идиллических горных лесах, сменяется экшном с погонями и скромными разрушениями, а тот — зловещей комедией о корпорациях, готовых превратить абсолютно что угодно в выгодный для себя сюжет, а в процессе повеселить ничего не подозревающую публику, которая совершенно не против, чтобы её кормили чушью, до той секунды, пока она не увидит опровергающее всё видео.
Воображение и внимание к деталям хорошо видно в самой Окче, обретающей характер благодаря одним лишь экспрессивным звукам и правдоподобно неловким движениям, и в том, как Пон, вспоминая себя времён «Хозяина», умело организует хаос вокруг компьютерной резвой туши. Сатира, между тем, не стыдится быть агрессивной и, как и в «Сноупирсере», целиком развязывает руки актёрам; уже в прологе Тильда Суинтон с внешностью ожившего манекена шепелявит и матерится, читая журналистам презентационную речь, а позднее весь фильм неустанно пытается захватить усатый Гилленхааль в роли «учёного», наряженного в цветастые рубахи, шорты и ковбойскую шляпу и говорящего пронзительным голосом Криса Такера из «Пятого элемента».
Когда в кадре появляется Фронт освобождения животных, где местным руководителем выступает Пол Дано в пиджаке и балаклаве, а один из членов отказывается есть, потому что хочет «оставить как можно меньший след на планете», создаётся впечатление, что Пон смеётся над всеми, хотя позднее активисты у него становятся скорее героями, пусть и неуклюжими. Подобная нехватка равновесия сочетается в кадре с превосходно поставленными индивидуальными сценами. Если у всего фильма есть связующий элемент, то это 14-летняя девочка, которая вынужденно спускается с гор в мир взрослых и обнаруживает, что там все в той или иной степени сошли с ума. Финал её истории предрешён заранее, но открытым остаётся вопрос, как долго ещё может продолжаться эта сказка, пока внизу творится такое.
Название фильма: Окча
Оригинальное название: Okja
См. также: все фильмы 2017, фильмы 2016 список, новинки кино
... » Фантазия, фантасмагория
О фильме "Окча":
Молодая девушка пытается остановить мощную многонациональную кампанию по похищению её лучшего друга, зверя по имени Окча.
В ролях: Тильда Суинтон, Лили Коллинз, Джейк Гилленхааль, Пол Дано, Джанкарло Экспозито.
Режиссёр: Пон Чжун Хо («Сквозь снег»).
Написать отзыв:
Отделяйте абзацы одним переносом строки. Перед цитируемым абзацем поставьте знак >, для обращения к кому-нибудь напишите с новой строки to: Имярек.
Желательно заполнять все поля, сообщения с пустыми полями попадают в премодерацию.
все трейлеры
|
Окча:
Галерея: Московский международный кинофестиваль 2017: Красная дорожка закрытия
Гадкий я 3: Братик
Окча: Хороший свинозавр
Синяя бездна: Без воздуха
Трансформеры 5: Последний рыцарь: Истерика
30 июня, пятница
Розарио Доусон так и не стала частью актёрской команды кинокомикса «Люди Икс: Новые мутанты». Её место займёт бразильянка Алиси Брага...
Эван Питерс повторит роль Ртути в кинокомиксе «Люди Икс: Тёмный Феникс»...
Хорошие новости пришли для поклонников научно-фантастического сериала Netflix «Восьмое чувство», отменённого 1 июня после второго сезона...
Гадкий я 3 : Без огонька. Дежурное | exord
При просмотре 3-ей "гадкой" части возникает забавные ощущения: больше замечаешь с какой тщательностью сделана/отрендрена фактура шарфика Грю... далее
29 июня, четверг
ММКФ-2017, фоторепортаж Главный приз 39-го Московского международного кинофестиваля получила картина китайского режиссёра Лян Цяо «Хохлатый ибис». Церемония...
В триллере Брайана де Пальмы с рабочим названием «Домино» произошла замена актрисы...
Наоми Уоттс сыграет ведущую роль в фильме «Пингвин Блум» по одноимённой книге известного австралийского писателя Брэдли Тревора Грива...
28 июня, среда
Хью Джекман сыграет американского сенатора Гэри Харта в политико-биографической драме «Кандидат». Автор сценария и режиссёр — Джейсон Рейтман...
Очередную попытку экранизировать научно-фантастический роман-эпопею Айзека Азимова «Основание» предпринимает телеканал Skydance...
Гвендолин Кристи присоединилась к актёрам фильма Роберта Земекиса с рабочим названием «Марвенкол»...
Человек-паук: Возвращение домой, Spider-Man: Homecoming
Прокат в России: 6 июля 2017 года
|
|
|
|
|
ММКФ 2017, фото с красной дорожки закрытия «Трансформеры 5», рецензия «Гадкий я 3», отзыв «Тачки 3», рецензия Сериал «Американские боги», отзыв «Нелюбовь», рецензия «Лучше звоните Солу», 3 сезон, отзыв «Синяя бездна», отзыв Сериал «Фарго», 3 сезон, отзыв Сериал «Карточный домик», отзыв Кинотавр 2017, фоторепортаж «Окча», отзыв