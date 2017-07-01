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Окча

Трейлеры » Драма Рецензии в разделе Лучшие

Рецензия: Хороший свинозавр

Никита КОМАРОВ, 1 июля 2017
Рецензия

«Окча» появилась как главный на сегодняшний день аргумент в пользу «Нетфликса» как кинопродюсера: все предыдущие фильмы стримингового гиганта при желании вполне могли быть профинансированы кем-то другим, но то же самое сложно сказать про двуязычный жанровый гибрид с бюджетом в десятки миллионов, чьим главным героем является спецэффект. Пока компания упрямо воюет с кинотеатрами, не желая давать окно для проката, а её логотип освистывают в Каннах отдельные клоуны-журналисты, её деньги идут на то, чего в мире и правда удручающе мало: по-настоящему интернациональное, масштабное оригинальное кино, где к талантливым людям по обе стороны камеры не лезут продюсеры с замечаниями.

И тяжело представить более заслуженного получателя этих денег, чем Пон Чжун Хо, который, строя себе репутацию на обращении к специфическим деталям южнокорейской истории и немыслимых для Голливуда сочетаниях тонов и настроений, ещё 12 лет назад бегал на студию Weta с просьбой нарисовать ему мутировавшего рыбомонстра для ставшего его международным прорывом «Хозяина», а впоследствии отовсюду собирал актёров для «Сноупирсера». В «Окче» тоже есть доселе невиданное на экране существо — вынесенная в название генномодифицированная «суперсвинья», такая пушистая, я щас умру, — и есть смесь сатиры и антиутопии, только направлена она на сегодняшний день.

В течение двух часов верный себе режиссёр умудряется вызвать ассоциации, варьирующиеся от Миядзаки до «Списка Шиндлера». Однако если в своих ранних фильмах Пон чаще находил противоположные эмоции внутри отдельных сцен, то здесь он с несколько меньшим успехом сводит несколько разных фильмов внутри одного. Нежная сказка о девочке и её зверушке, которые живут в идиллических горных лесах, сменяется экшном с погонями и скромными разрушениями, а тот — зловещей комедией о корпорациях, готовых превратить абсолютно что угодно в выгодный для себя сюжет, а в процессе повеселить ничего не подозревающую публику, которая совершенно не против, чтобы её кормили чушью, до той секунды, пока она не увидит опровергающее всё видео.

Окча

Воображение и внимание к деталям хорошо видно в самой Окче, обретающей характер благодаря одним лишь экспрессивным звукам и правдоподобно неловким движениям, и в том, как Пон, вспоминая себя времён «Хозяина», умело организует хаос вокруг компьютерной резвой туши. Сатира, между тем, не стыдится быть агрессивной и, как и в «Сноупирсере», целиком развязывает руки актёрам; уже в прологе Тильда Суинтон с внешностью ожившего манекена шепелявит и матерится, читая журналистам презентационную речь, а позднее весь фильм неустанно пытается захватить усатый Гилленхааль в роли «учёного», наряженного в цветастые рубахи, шорты и ковбойскую шляпу и говорящего пронзительным голосом Криса Такера из «Пятого элемента».

Когда в кадре появляется Фронт освобождения животных, где местным руководителем выступает Пол Дано в пиджаке и балаклаве, а один из членов отказывается есть, потому что хочет «оставить как можно меньший след на планете», создаётся впечатление, что Пон смеётся над всеми, хотя позднее активисты у него становятся скорее героями, пусть и неуклюжими. Подобная нехватка равновесия сочетается в кадре с превосходно поставленными индивидуальными сценами. Если у всего фильма есть связующий элемент, то это 14-летняя девочка, которая вынужденно спускается с гор в мир взрослых и обнаруживает, что там все в той или иной степени сошли с ума. Финал её истории предрешён заранее, но открытым остаётся вопрос, как долго ещё может продолжаться эта сказка, пока внизу творится такое.



 
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Название фильма: Окча
Оригинальное название: Okja
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» Голливуд » Драмы
        ... » Фантазия, фантасмагория
О фильме "Окча":

Молодая девушка пытается остановить мощную многонациональную кампанию по похищению её лучшего друга, зверя по имени Окча.

В ролях: Тильда Суинтон, Лили Коллинз, Джейк Гилленхааль, Пол Дано, Джанкарло Экспозито.

Режиссёр: Пон Чжун Хо («Сквозь снег»).

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Окча:

Окча
кадры из фильма: 3
трейлеры: 5

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