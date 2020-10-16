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Обратная связь | Трейлеры
Трейлер New :: 16.10.20
Прокат в России фильма "Обратная связь": 17 декабря 2020 года
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О фильме "Обратная связь":
«Квартет И» представляет оригинальное продолжение своей заимствованной у французов комедии «Громкая связь».
В ролях всё те же: Леонид Барац, Ростислав Хаит, Камиль Ларин, Александр Демидов, Мария Миронова, Ирина Горбачёва, Анастасия Уколова.
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