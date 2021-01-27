Название фильма: Земля кочевников

Оригинальное название: Nomadland

О фильме "Земля кочевников":

Франсез Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») в драме о потерявшей всё жительнице современной Америки, мигрирующей по стране на трейлере среди других таких же бедолаг, подыскивающих себе сезонную работу.