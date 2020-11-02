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Земля кочевников | Трейлеры
Тизер-трейлер New :: 02.11.20
С субтитрами
Название фильма: Земля кочевников
Оригинальное название: Nomadland
Прокат в России фильма "Земля кочевников": 4 февраля 2021 года
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О фильме "Земля кочевников":
Франсез Макдорманд («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») в драме о потерявшей всё жительнице современной Америки, мигрирующей по стране на трейлере среди других таких же бедолаг, подыскивающих себе сезонную работу.
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