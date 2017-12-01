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Ёлки новые | Трейлеры

Трейлеры » Комедии Рецензии в разделе Лучшие

Трейлер New :: 01.12.17 ссылка на ролик

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Прокат в России фильма "Ёлки новые": 21 декабря 2017 года
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О фильме "Ёлки новые":

Шестые «Ёлки» с незамысловатым эпитетом «Новые» сняли пять режиссёров, среди которых Жора Крыжовников, Дмитрий Киселёв и Александр Котт. Продюсеры: Тимур Бекмамбетов и Жора Крыжовников. По сценарию Крыжовникова. В ролях: Сергей Светлаков, Дмитрий Нагиев, Елена Яковлева, Сергей Пускепалис и другие.

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Ёлки новые:

Ёлки новые
постеры фильма: 1
кадры из фильма: 9
трейлеры: 1

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